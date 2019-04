Sergio Garcia naar honderdste editie KLM Open

NBA: Kampioen Warriors laat zich in play-offs verrassen door Clippers

16 april Golden State Warriors heeft een pijnlijke thuisnederlaag geleden in de eerste ronde van de play-offs. In het tweede onderlinge duel was Los Angeles Clippers net iets sterker dan de titelverdediger in de NBA. De ploeg uit Los Angeles maakte in Oakland het verschil in de laatste minuut en won met 135-131. De stand in de best-of-seven is daardoor op 1-1 gekomen.