Servië helpt handbalsters met winst op WK

Zilver voor gemengde estafette­ploeg

5 december De Nederlandse gemengde estafetteploeg is bij de Europese kampioenschappen zwemmen op de kortebaan als tweede geëindigd op de 4x50 meter wisselslag. Kira Toussaint, Arno Kamminga, Joeri Verlinden en Femke Heemskerk zetten in Glasgow een tijd neer van 1.37,12. Het goud ging, in een wereldrecord (1.36,22), naar het Russische team. Brons was er voor Denemarken in 1.38,02.