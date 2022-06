Sharon van Rouwendaal maakt met wereldtitel openwaterzwemmen erelijst compleet

‘De talenten worden nog te vaak naar het schaatsen gehaald, terwijl ze skaten leuker vinden’

Zon, rijendik publiek en spektakel op het asfalt: de NK 100 meter inlineskaten in het Vondelpark bleek een perfect recept om het skeeleren – het ‘vergeten kindje’ van de KNSB – weer leven in te blazen. In het Amsterdamse groen overheerste gistermiddag de hoop op een betere toekomst, al zijn er nog veel stappen te zetten.

