Sharon van Rouwendaal op WK buiten medailles op 5 kilometer open water

De 30-jarige Braziliaanse won de sprint van de voorste groep en veroverde al haar zesde wereldtitel in het open water. Ze prolongeerde haar titel op de kortste afstand, de 5 kilometer. Van Rouwendaal wacht nog steeds op haar eerste wereldtitel. De geboren Baarnse pakte wel al drie keer WK-zilver in het open water. Van Rouwendaal werd in 2016 in Rio de Janeiro olympisch kampioene op de 10 kilometer, vorig jaar in Tokio eindigde ze als tweede achter Cunha.