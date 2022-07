Shelly-Ann Fraser-Pryce: een moeder met vijf wereldtitels op de 100 meter

Rinus van Kalmthout moet genoegen nemen met dertiende plek bij IndyCar in Toronto

Autocoureur Rinus van Kalmthout is in de IndyCar als dertiende geëindigd in de race van Toronto. De Hoofddorper, die in de Verenigde Staten racet onder de naam VeeKay, zag de zege in Canada gaan naar de Nieuw-Zeelander Scott Dixon. Voor Dixon betekende het zijn eerste zege van het seizoen.

8:09