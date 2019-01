Shiffrin als vanouds de beste op slalom

In de Noorse hoofdstad moest de 23-jarige Amerikaanse op de parallelslalom in de finale buigen voor Petra Vlhova uit Slowakije. In Zagreb stond vandaag weer een reguliere slalom op het programma en daarin was Shiffrin als vanouds de beste.



De tweevoudig olympisch kampioene zette in de eerste run met afstand de beste tijd neer en gaf de opgebouwde voorsprong in de tweede run niet meer uit handen. Met een totaaltijd van 2.01,09 was ze 1,25 seconde sneller dan Vlhova, die voor de zoveelste keer genoegen moest nemen met de tweede plaats. Wendy Holdener uit Zwitserland eindigde als derde op 1,75 van Shiffrin.



Niemand won in de wereldbeker vaker een slalom dan Shiffrin, bij wie de teller nu op 37 staat. Ze onttroonde onlangs haar Oostenrijkse idool Marlies Schild, die 35 slalomzeges boekte in de wereldbeker.