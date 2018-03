Shiffrin hengelt ook wereldbeker slalom binnen

Brouwer en Meeuwsen schrijven toernooi van Doha op hun naam

15:12 Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben het World Tour-toernooi van Doha gewonnen. Het Nederlandse koppel was in de finale in drie sets de baas over de Russen Oleg Stojanovski en Igor Velitsjko: 20-22, 21-14 en 15-11.