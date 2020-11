Shiffrin na klein jaar afwezigheid tweede bij rentree

Estavana Polman ‘Straks denkt iedereen: wat is dat voor mon­ster?’

14 november Ze won WK-goud, was de beste handbalster van het toernooi, maar in juli viel Estavana Polman (28) hard van de bergtop. Ze scheurde een kruisband en is nu drie maanden onderweg in de revalidatie. ,,Ik hoop dat ik nu twee goede knieën krijg in plaats van één slechte en één goeie.’’