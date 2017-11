Shiffrin sterkste in slalom Killington

De Slowaakse Petra Vlhova eindigde op gepaste afstand als tweede. Het verschil met Shiffrin was 1,64 seconde. De derde plaats was voor de Oostenrijkse Bernadette Schild. De Zwitserse Wendy Holdener stond tweede na de eerste run, maar viel uit in de tweede.

Jelinkova verraste zaterdag in Killington wel op de reuzenslalom. Ze eindigde daar als 28e in de eerste run en verbeterde zich in de tweede omloop naar de 25e plaats. De geboren Tsjechische, die is opgegroeid in Oegstgeest, was de derde Nederlandse skiester ooit die wereldbekerpunten scoorde.