Shiffrin voor vierde keer op rij wereldkampioene op slalom

De Amerikaanse had in de eerste run de derde tijd neergezet, achter Wendy Holdener en Anna Swenn-Larsson. Met een magistrale tweede run verzekerde Shiffrin zich van haar vierde wereldtitel op de slalom. En dat terwijl ze naar eigen zeggen kampte met een longinfectie. ,,Het is moeilijk om adem te halen zonder te moeten hoesten. Ik kreeg amper lucht, dat was beangstigend’', zei de Amerikaanse met piepende stem. ,,Het was echt een gevecht om door te blijven skiën. Ik zat in de aanloop naar deze wedstrijd vol twijfels. Maar mijn begeleidingsteam was geweldig, ze hebben ervoor gezorgd dat ik toch top was.’'