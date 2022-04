Shorttracksters beginnen foutloos aan WK, straffen voor Knegt en De Laat

Podcast | Nienke Brinkman onderzoekt bevingen op Mars en schokt de loopwereld

Zelden kwam een hardlooptalent zo snel op als Nienke Brinkman. De vrouw die begin 2020 nog een onbekende recreatieve hockeyster was, is nu met 2.26.34 de derde Nederlandse marathonloopster ooit en zondag bij de Marathon Rotterdam een van de lopers die in de schijnwerpers staat.

5 april