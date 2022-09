Sifan Hassan grijpt naast hoofdprijs van 30 duizend euro bij Diamond League

Sifan Hassan en Jessica Schilder hebben naast de hoofdprijs van 30.000 euro gegrepen bij de finale van de Diamond League in het Zwitserse Zürich. Hassan kwam niet verder dan de vijfde plaats op de 5000 meter, de afstand waarop ze vorig jaar in Tokio olympisch goud veroverde. Schilder, die vorige maand de Europese titel veroverde bij het kogelstoten, eindigde als vierde.

Hassan was deze zomer door gebrek aan training ook al niet op haar best op de WK atletiek in Eugene. Ze werd vierde op de 10.000 en zesde op de 5000 meter. Op de Spelen van Tokio stuntte ze nog met goud op de 5000 en 10.000 meter en brons op de 1500 meter. Ondanks een stevig trainingsblok in Amerika richting de finale van de Diamond League, miste ze in Zürich nog steeds de scherpte.

Ze moest onder anderen de Keniaanse Beatrice Chebet voor laten gaan. Chebet won in 14.31,03, Hassan liep 14.37,05 op een speciaal aangelegde tartanbaan in het centrum van Zürich. Het was duidelijk dat de Nederlandse atlete moeite had met de scherpe bochten in het rondje om het Operahuis.

Bij Schilder leek het beste er ook af na een seizoen waarin ze brons won op de WK indoor, eveneens brons pakte op de WK outdoor (Eugene) en Europees goud in München met voor het eerst een stoot over de 20 meter (20,24). In het stadshart van Zürich reikte de Volendamse met haar beste stoot tot 19,06. De Amerikaanse Chase Ealey won met een afstand van 20,19.