Sifan Hassan: ‘Ik heb een jaar extra gekregen om nóg sterker te worden’

Nu weer naar Amerika gaan om te trainen noemt ze vanwege corona nog ‘te gevaarlijk’. Sankt Moritz wordt daarom de komende maanden haar Europese basis. Wordt het daar te koud dan overweegt ze weer naar Ethiopië te trekken, als alles daar veilig blijft. ,,Dat moet prima zijn voor mijn opbouw naar de Spelen, volgend jaar’’, denkt ze.



Een jaar moet ze nog wachten om haar olympische droom waar te maken. Toen ze dat bericht over uitstel van de Zomerspelen in Ethiopië las, was ze even flink van de kaart. ,,Ik heb na die mededeling drie weken helemaal niks gedaan. Ik was in topvorm. Dacht: wat moet ik nu doen? Ik had geen motivatie, niks. Mocht ook niet naar buiten om te trainen, toen. Het was zwaar om te accepteren, maar boos? Nee, dat ben ik nooit geweest. Dit is niet mijn schuld. Ik kan hier niks aan doen, het is voor iedereen hetzelfde. Maar toen we weer naar buiten mochten om te trainen, ben ik maar gewoon weer doorgegaan…’’



Nu, een paar maanden later, is de koningin van Doha zelfs in staat om dat jaar uitstel van wat háár Spelen moesten worden, positief uit te leggen. ,,Misschien is het wel beter zo, ook ik krijg nog een jaar extra om nóg beter en sterker te worden’’, besluit ze. ,,Ik probeer maar te denken dat het ook in míj́n voordeel kan werken.’’