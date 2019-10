Sifan Hassan: Ik kan rustig slapen

,,Ik ben een schone atlete. Ik heb nooit iets fout genomen, mij is nooit iets aangeboden en ik heb nooit iets verdacht gezien”, vertelt Hassan, wereldkampioene op de tien kilometer, in Doha. Hassan en Ad Roskam, technisch directeur van de Nederlandse atletiekunie, benadrukken dat de medische begeleiding van de atlete altijd in Nederlandse handen is gebleven.

Ze traint sinds 2016 bij Salazar, de hoofdcoach van het Nike Oregon Project in het Amerikaanse Portland. ,,Die verdenkingen zijn van zes jaar geleden, toen was ik nog niet eens begonnen met hardlopen. Ik weet er helemaal niets van en kan er moeilijk iets over zeggen. Ik kan elke avond rustig slapen, omdat ik weet dat ik mijn sport eerlijk bedrijf. Daarom ben ik niet bang voor schade aan mijn imago. Ik geloof in mezelf.”

Eigen dokter

,,Ik wist wel dat het onderzoek bezig was naar Salazar, maar mij is nooit iets gevraagd. Ik heb er ook niets mee te maken. Ik heb mijn eigen dokter in Nederland en die geeft mij advies. Mijn hele medische begeleiding is in Nederland, Salazar heeft zich op dat gebied nooit met mij bemoeid. Ik heb ook niets te verbergen, ik word ook elke maand getest.”

Niettemin verkeert de atlete in onzekerheid over haar toekomst. ,,Ik kan niet meer bij Alberto trainen, maar er zijn meer coaches. Ik vind het moeilijk. Ik ben nu gewend in Amerika en voel me daar op mijn gemak. Over een jaar zijn de Olympische Spelen, waar moet ik zo gauw een andere trainer vinden? Ik wil er nu ook niet over nadenken. De 1500 meter komt eraan op de WK en daar wil ik me op focussen. Ik hoop dat ik het kan loslaten, want nu loopt mijn hoofd om.”