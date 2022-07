Sifan Hassan loopt bij komende WK zowel 5000 als 10.000 meter

Hassan liet eerder weten niet drie afstanden te lopen, zoals ze op de Olympische Spelen in Tokio deed. ,,Sowieso doe ik twee afstanden en in ieder geval de 5000 meter”, zei ze in aanloop naar de WK.



In Tokio won Hassan goud op de 5000 en 10.000 meter. Op de 1500 meter moest ze zich tevredenstellen met een bronzen medaille. Daarna nam Hassan een flinke pauze. Zaterdag was ze bij haar rentree meteen succesvol.



De WK atletiek in Eugene is van 15 juli tot en met 24 juli.