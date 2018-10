Sifan Hassan valt af voor Europese prijs

De 25-jarige Nederlandse van Ethiopische afkomst behoorde tot de tien genomineerden, maar is afgevallen nu de lijst is teruggebracht tot drie kandidaten. Hassan won in augustus bij de EK in Berlijn met overmacht de 5000 meter. Ze liep ook Europese records op de 5000 meter en bij haar debuut op de halve marathon.



In de jaarlijkse verkiezing van de beste atleet en atlete van Europa mogen fans, nationale bonden, een groep atletiekexperts en journalisten hun stem uitbrengen. Tijdens het atletiekgala op 26 oktober in Lausanne worden de winnaars bekendgemaakt.