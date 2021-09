Sifan Hassan zet in Brussel beste seizoensprestatie op Engelse mijl neer

Onbedreigd en in de snelste tijd van het seizoen liep Sifan Hassan naar de zege in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Ze won de Engelse mijl op de Diamond League-wedstrijd in 4.14.74. ,,Een supermooie tijd.”

Alsof ze alleen op de wereld was in Brussel. Na 1609 meter eindigde Sifan Hassan bijna zeven seconden voor de nummer 2, de Ethiopische Axumawit Embaye. Haar 4.14.74 was dan ook een absolute toptijd, de snelste van het jaar op de Engelse mijl. Haar eigen wereldrecord verbeteren, 4.12.33 uit 2019, zat er niet in.

,,Ik ben hartstikke tevreden”, zei Hassan, een half uurtje nadat ze de bloemen had ontvangen en zich omringd zag door twee mascottes in smurfenpak. ,,Dit is een supermooie tijd. De hazen gingen iets te hard weg, dus onze start was te snel. Maar ik heb een goed laatste rondje gelopen en ik kan tevreden zijn.”

Hassan was maanden geleden een wereldrecordpoging op de 10.000 meter van plan. Maar toen had ze nog niet definitief besloten dat ze aan drie afstanden op de Spelen zou meedoen. En dat was ook nog voor de 5000 meter in Eugene waarbij bleek dat een wereldrecordtempo teveel gevraagd was na alle inspanningen in Tokio. De Engelse mijl leek haar daarom in Brussel verstandiger.

Het bleek een goede keuze. Nu wacht nog één wedstrijd voor de olympisch kampioene op de 10.000 en de 5000 meter: de Diamond League-finale in Zürich op donderdag 8 september. ,,Nee, geen lange afstand meer. Ik heb genoeg gedaan met mijn drie afstanden op de Spelen. Ik ga nog één keer genieten en dan twee maanden op vakantie.”

Volledig scherm © AFP