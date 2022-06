Simone Biles en ruim negentig turners eisen 1 miljard van FBI na falen in misbruikzaak arts Nassar

De meerderheid van de (oud-)turnsters zegt dat de voormalige arts van de Amerikaanse bond hen heeft misbruikt nadat in 2015 bij de FBI al melding was gemaakt van het misbruik. Afgelopen zomer verscheen een rapport van inspecteur Michael Horowitz van het Amerikaanse ministerie van Justitie waarin stond dat het FBI-bureau in Indianapolis ‘niet met de grootste ernst en urgentie op de beschuldigingen aan het adres van Nassar heeft gereageerd’.