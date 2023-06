Simone Biles lijkt in augustus langverwachte rentree te gaan maken

De US Classic wordt vaak gebruikt als generale repetitie voor de Amerikaanse kampioenschappen, die dit jaar eind augustus in San Jose plaatsvinden. Het was ook in deze wedstrijd dat Biles in 2018 een eerdere rentree maakte, na een pauze van twee jaar na de Spelen van Rio in 2016. ,,Registratie voor de US Classic is verplicht om deel te kunnen nemen, maar het garandeert nog niet dat ze effectief zal deelnemen”, laat de bond wel weten.