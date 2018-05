Simpson wint weer eens Players Championship

Michael van Gerwen kruipt door oog van de naald en wint Dutch Darts Masters in Zwolle

2:13 Het kostte hem bloed, zweet en tranen, maar Michael van Gerwen is er zondagavond in geslaagd de Dutch Darts Masters in Zwolle te winnen. In de halve finale ontsnapte de Vlijmenaar aan uitschakeling.