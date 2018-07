Sinnema/Bloem zeker van volgende ronde bij EK beach

Trappers bindt twee talenten: Sars en Van Elten blijven in Oberliga

8:11 Wouter Sars en Floris van Elten spelen ook komend seizoen bij Tilburg Trappers. Beide talenten uit het Toekomstteam maakten afgelopen jaar al kennis met het spelen in de Oberliga. Aanvaller Sars (17) uit Tilburg was goed voor één goal en twee assists in 15 wedstrijden. Verdediger Van Elten (18) uit Eindhoven leverde drie assists in 24 duels.