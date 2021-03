Sjinkie Knegt terug op WK, maar wars van sentiment: ‘Ik ben hier ook weleens van het ijs gedragen’

Door Lisette van der Geest



Het is niet moeilijk om bij Sjinkie Knegt (31) naar lading te zoeken: de shorttracker had een ernstig brandongeluk, een jaar geleden maakte hij juist in Dordrecht - komend weekend stad van de WK - zijn rentree in wedstrijdverband. Maar vraag de Fries niet om met sentiment te antwoorden. ,,Ik ben hier ook weleens van het ijs gedragen op een brancard. Daar denk ik ook niet elke keer aan als ik hier het ijs opstap.”



Er veranderde veel de afgelopen jaren, maar de nuchterheid van de Fries verandert nooit. Ook niet in een hotel in Dordrecht bij een laptop voor een digitale bijeenkomst. Hij is de man die als eerste Nederlandse shorttracker ooit een olympische medaille won, die in 2015 wereldkampioen werd, en nu, na een lange revalidatie van ernstige brandwonden kan zeggen: ,,Ik ben er wel trots op dat ik me er in die periode van ellende toch weer weet tussen te schaatsen.”