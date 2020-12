Skeletonster Bos toont opnieuw aan bij de wereldtop te horen

,,Ik ben heel blij dat ik op deze manier het jaar afsluit”, reageerde Bos na afloop. ,,Dat ik hier van Janine verlies is geen schande. Zij bewijst nogmaals dat ze wel de koningin is van haar thuisbaan. Vorige week telde maar één run en toen had ze net een foutje daarin. Dat het nu wel gewoon over twee heats ging maakte de wedstrijd ook anders dan vorige week. Het was mooi dat ik mezelf in bocht negen van de baan ook wist te verbeteren ten opzichte van vorige week. Ik maakte in de tweede run nog wel een klein foutje in bocht tien, maar zonder dat foutje had ik hier ook niet gewonnen.”



Het skeletonseizoen gaat na de jaarwisseling verder. Op vrijdag 8 januari staat de wereldbeker in Winterberg gepland. Voor de Europese deelneemsters is die wedstrijd tevens het decor voor het Europees kampioenschap skeleton. ,,Winterberg zie ik min of meer als mijn thuisbaan”, aldus Bos. ,,Het is de baan die voor ons als Nederlanders het dichtstbij is en normaal gesproken komen er ook veel familie, vrienden en fans kijken. Dat zal nu niet zo zijn, maar ondanks dat kijk ik ernaar uit om daar de start van een hopelijk goed 2021 te maken.”