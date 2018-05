Smolders uit Lage Mierde als tweede Nederlander op nummer 1 wereldranglijst

Smolders is na Albert Zoer in 2010 de tweede Nederlandse springruiter die over een periode van twaalf maanden de meest succesvolle springruiter van de wereld is.



Smolders verkeerde het afgelopen jaar in topvorm. Zo schreef hij in 2017 historie door als eerste Nederlander de prestigieuze Global Champions Tour en de Global Champions League op zijn naam te schrijven. Smolders veroverde met Don VHP Z N.O.P. de individuele zilveren medaille op de Europees Kampioenschappen in Gothenburg. Hij hielp Nederland aan de zege in de Nations Cup finale in Barcelona en won met Zinius de Wereldbekerwedstrijd van Mechelen. Daarnaast was Smolders onder meer winnaar van de Grote Prijzen van Chantilly en Bordeaux.