Snowboardster Dekker sluit wereldbeker af als achtste

Geen tweede medaille voor Kampschreur, maar wel de vlag

11:48 Zitskiër Jeroen Kampschreur is er bij de Paralympische Spelen in Pyeongchang niet in geslaagd een tweede medaille te veroveren. Hij ging in de tweede run onderuit. Toch kreeg hij goed nieuws, want hij mag de vlag dragen op de slotceremonie.