Solomon Bockarie mag naar EK in Berlijn

De Rooy moet nog kiezen tussen Africa Race en Dakar Rally

21:40 Rallytrucker Gerard de Rooy heeft nog niet beslist of hij begin 2019 weer de Africa Eco Race rijdt of terugkeert naar de Dakar Rally in Zuid-Amerika. Dat vertelde manager Henk van Leuven van Team de Rooy woensdagavond in Loon op Zand bij gelegenheid van de Nederlandse presentatie van de Dakar Rally 2019.