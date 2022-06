Sørum en Mol na olympisch goud nu ook wereldkampioen

Britse golfer Fitzpa­trick (27) wint US Open

De Engelse golfer Matt Fitzpatrick heeft zondag verrassend de US Open gewonnen. De buitengewoon spannende strijd op The Country Club, even buiten Boston, ging tussen Fitzpatrick, de nummer één van de wereld Scottie Scheffler en Will Zalatoris. Fitzpatrick had uiteindelijk een slag minder nodig dan de andere twee.

1:34