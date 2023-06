Spaanse motorcoureur (46) het 267ste dodelijke slachtoffer in geschiedenis van beruchte races op Man

De 46-jarige motorcoureur kwam om het leven tijdens de eerste zogenoemde Supertwin-race bij een crash in de derde en laatste ronde. Torras Martinez was een ervaren coureur die in 2017 zijn debuut maakte in de races en actief was in 21 wedstrijden. ,,Raul was de snelste Spanjaard ooit op dit TT-parkoers”, meldde de organisatie.

De races op het eiland Man worden sinds 1907 gehouden en staan bekend als een van de gevaarlijkste in de motorsport. Afgelopen jaar kwamen zes deelnemers om het leven. Torras Martinez is het 267ste dodelijke slachtoffer in de geschiedenis van het evenement. Tijdens de editie van vorig jaar lieten liefst zes mensen, onder wie een vader en zijn zoon, het leven. Die van vorig jaar was na die van 1970 de dodelijkste editie ooit.

De ‘Isle of Man TT’ is een motorsportevent dat bijna twee weken duurt en het grote dodental heeft te maken met het feit dat er wordt geracet op de openbare wegen van het Britse eiland, dat in de zee tussen Engeland en Noord-Ierland ligt. Haast ieder jaar wordt er geopperd dat de race geschrapt moet worden of dat de veiligheidsmaatregelen scherper moeten.

Op het parkoers van 60 kilometer zijn er 264 verschillende passages waar het gevaar om de hoek schuilt. Denk aan huizen, muurtjes, telefoonpalen, bomen, rotondes of trottoirs. De race passeert ook verschillende bebouwde kommen, waar geen uitwijkmogelijkheden zijn. Dat alles gebeurt in combinatie met ongekende snelheden. De hoogste gemiddelde snelheid die ooit werd gemeten op Isle of Man was 218 kilometer per uur, afgelegd door Engelsman Peter Hickman in 2018. Aan de races nemen zowel professionals als amateurs deel.

