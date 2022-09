Spammail levert Dynamico topspeler op: ‘Ik heb zelden zo’n doelgerichte speler als Gjorge gezien’

De handballers van Dynamico verrasten deze zomer met het aantrekken van Gjorge Bancaliski (20), die een garantie voor goals lijkt komend eredivisieseizoen. Hoe een Noord-Macedoniër met een beetje geluk in Oss terechtkwam. ,,Soms is toeval de beste keuze die je kan maken.”

Elke zomer komen er wel een aantal binnen bij Dynamico. E-mails verzonden vanuit Oost-Europa, vaak in gebrekkig Engels. Of er misschien nog een plekje over is in het team van de Osse handbalploeg komend seizoen. Meestal blijft het daarbij, doet de club er niets mee of worden berichten niet eens geopend uit vrees voor spam.

Maar soms leidt zo’n mailtje - via een omweg - wél ergens toe. In juli hing ineens een Nijmeegse vriend aan de lijn bij de nieuwe Dynamico-coach Damir Josipovic. Hij kende een jongen uit Noord-Macedonië die zijn twee broers achterna was gereisd naar Nederland en in eigen land op hoog niveau had gespeeld. Hij zocht een goede handbalclub in de buurt, dus misschien was Dynamico iets voor hem. En o ja, hij had ook al eens gemaild.

Spam

Die mail hadden ze bij de club wel zien binnenkomen, maar werd al snel als spam ingeschat. Josipovic kan er wel om lachen. En met hem het hele team van Dynamico. Want door het telefoontje dat nog volgde heeft de club met Gjorge Bancaliski een even goede als verrassende aanwinst binnengehaald. ,,Ik denk dat Gjorge anders echt niet was gekomen”, zegt Josipovic.

Quote Hij denkt: is er ergens een kans om te scoren, dan ga ik ervoor Dynamico-coach Damir Josipovic

Bancaliski benaderde ook andere clubs, maar het werd dus uiteindelijk Dynamico. Waarom? Hij houdt het op toeval, net als zijn coach. Josipovic: ,,Maar soms is toeval de beste keuze die je kunt maken.”

Toeval of niet, van één ding zijn ze in Oss al overtuigd: aan Bancaliski gaan ze veel plezier beleven dit seizoen. Met hem erbij heeft Dynamico niet alleen het tekort aan opbouwers opgelost, ook lijkt de Macedoniër een garantie voor goals. Vorig jaar maakte hij er maar liefst 175 in 14 wedstrijden op het tweede niveau in zijn thuisland. In de voorbereiding op het nieuwe eredivisieseizoen vond hij ook geregeld het net. ,,Ik ben al 21 jaar coach, maar ik heb zelden in mijn leven zo’n doelgerichte speler gezien”, zegt Josipovic. ,,Hij denkt: is er ergens een kans om te scoren, dan ga ik ervoor.” Om er daarna met een grijns aan toe te voegen: ,,Maar er moet soms ook een balletje links of rechts gespeeld worden, omdat iemand er beter voorstaat. Daar werken we nu aan.”

Volledig scherm Gjorge Bancaliski kwam via een mailtje en een telefoontje bij Dynamico terecht. © Pix4Profs/Thomas Segers

Doorbreken is moeilijk

In Noord-Macedonië is handbal de grootste sport, zoals voetbal hier. ,,De opleiding is dus goed, maar doorbreken is voor talenten ook moeilijk. Zeker bij de beste clubs, die veel buitenlandse toppers halen”, legt Bancaliski uit. Bovendien is het gat met de teams daaronder groot. ,,Als je stappen wil maken in Macedonië, dan moet je echt een topper zijn.”

Quote Wat ons allebei ook heel erg helpt: ik ken zijn mentali­teit. Winnen is belangrijk voor jongens als Gjorge Dynamico-coach Damir Josipovic

Wat het ook niet makkelijk maakt om door te breken: de vele randzaken die bij de meeste clubs spelen. ,,In Macedonië is alles politiek, ook in sport. Je speelt bijvoorbeeld omdat je vader de juiste connecties heeft. Alleen aan de top is dat anders. Laten we zeggen dat drie clubs serieus zijn en de rest niet. De mentaliteit hier is veel beter. Iedereen is gelijk en de mensen hebben het beste met je voor.”

Kermis in Oss

Mede daarom denkt Bancaliski bij Dynamico een volgende stap in zijn ontwikkeling te kunnen zetten. ,,Ik ben hier pas net en moet het team nog beter leren kennen, maar ik denk dat we elkaar al goed aanvoelen”, zegt de Macedoniër, die met open armen is ontvangen. ,,Voor mijn gevoel is het een goede match. Op het veld, maar ook daarbuiten. Na een oefenwedstrijd in België zijn we met elkaar naar de kermis in Oss geweest en de hele avond daar gebleven. De sfeer is goed.”

Quote Ik heb ze al gezegd: 10 september begint de oorlog Gjorge Bancaliski

Dat Bancaliski makkelijk met Josipovic kan communiceren is ook een voordeel. ,,Ik spreek Kroatisch, hij Macedonisch, allebei Slavische talen. We begrijpen elkaar”, zegt de coach. ,,Wat ons allebei ook heel erg helpt: ik ken zijn mentaliteit. Winnen is belangrijk voor jongens als Gjorge. Ik denk dat er in de genen ergens een extra streepje zit bij de wil om te winnen, bij het doorzettingsvermogen. Dat werkt ook aanstekelijk in de groep.”

Dat hebben zijn nieuwe teamgenoten inmiddels gemerkt. Niet alleen op het veld, maar ook verbaal. ,,Ik heb ze al gezegd: 10 september begint de oorlog”, zegt Bancaliski, waarna hij in lachen uitbarst. Houten, de eerste tegenstander dit seizoen, is dus gewaarschuwd.