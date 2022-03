Spelers en bond niet akkoord: start MLB-seizoen uitgesteld

Nadine Visser mist WK vanwege hamstring­bles­su­re: ‘Daar gaan we weer’

Nadine Visser doet definitief niet mee aan de WK indooratletiek in maart in Belgrado. De regerend Europees kampioene op de 60 meter horden bevestigt dat ze gisteren bij de NK indoor in Apeldoorn een hamstringblessure heeft opgelopen. ,,Daar gaan we weer. Ik heb de baan moeten verlaten met dezelfde hamstringblessure als afgelopen zomer. Dus geen WK in Belgrado voor mij”, schrijft ze op Instagram.

28 februari