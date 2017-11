Sport Vandaag: Kohlenpott-derby, eredivisie, tennis en F1

Spaanse Mapfre wint tweede etappe Ocean Race

24 november Het Spaanse zeilteam Mapfre heeft de tweede etappe in de Volvo Ocean Race gewonnen. Schipper Xabi Fernández en zijn bemanning kwamen na 7000 zeemijl (circa 13.000 km) als eerste boot over de finish in Kaapstad. De vloot van zeven jachten was op zondag 5 november in Lissabon van start gegaan.