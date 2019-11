Sportgala: ‘We hebben 69 wereldkampioenen, die kunnen niet allemaal op de lijst’

Nederland vaardigt geen deelnemers af voor nieuw olympisch onderdeel klimmen

12:44 Nederland zal geen sportklimmers afvaardigen naar de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar. De komende dagen wordt in Toulouse het olympisch kwalificatietoernooi gehouden, maar op de deelnemerslijst prijken geen Nederlanders. De beste klimmer van Nederland, Tim Reuser, heeft niet voldoende punten gehaald om mee te doen in Frankrijk.