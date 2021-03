Sportwereld verslagen door dood Bibian Mentel: ‘Bedankt voor al je inspiratie’

Rossi begint aan 26ste seizoen in MotoGP, maar denkt nog lang niet aan stoppen

23 maart Valentino Rossi peinst nog niet over een afscheid van de MotoGP. De negenvoudig wereldkampioen begint zondag in Qatar aan zijn 26e seizoen in de koningsklasse van de motorsport en is van plan nog twee jaar door te gaan. Dat vertelde hij in een interview met de Italiaanse krant La Repubblica. ,,Ik heb officieel nog een contract van een jaar, maar mijn doel is nog twee jaar door te gaan”, aldus de 42-jarige Rossi, bijgenaamd ‘The Doctor’.