Springruiter Harrie Smolders uit Lage Mierde tweede in Parijs

De Amerikaanse amazone had een dag eerder ook al het eerste onderdeel gewonnen. Smolders maakte toen met Zinius twee springfouten en eindigde teleurstellend als zestiende.



De Brabander kwam vrijdag in de ring met zijn toppaard Emerald. De combinatie bleef foutloos in de eerste ronde en plaatste zich zo voor de barrage, met in totaal negen deelnemers. Smolders en Emerald lieten daarin opnieuw alle balken liggen, maar Madden legde het parcours met Breitling LS net iets sneller af: 33,22 seconden tegenover 33,44. De Zweed Henrik von Eckermann (Toveks Mary Lou) eindigde als derde.



In het klassement klom Smolders naar de zevende plek. Hij heeft achttien punten achterstand op Madden. Zondag is de derde en laatste ronde van de wereldbekerfinale.