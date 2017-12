Springruiter Van der Vleuten vijfde in prestigieuze Masters Series

De wedstrijd in de Franse hoofdstad is de eerste van drie in de Masters Series, de prestigieuze reeks met ook wedstrijden in Hongkong en New York. De Duitser Daniel Deusser won in Parijs met Cornet d'Amour en incasseerde daarmee 99.000 euro. Mocht Deusser ook de andere twee wedstrijden winnen dan ligt er voor hem een bonus klaar van 2,25 miljoen euro.