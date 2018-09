Springruiters zakken naar vijfde plaats op WK

Bondscoach Rob Ehrens was licht teleurgesteld na de tweede dag. ,,Ik had het anders verwacht en meer gehoopt", zei hij. ,,Maar ja, dit is de realiteit en dat is de sport." Oranje is de titelverdediger bij de landenwedstrijd. Na de eerste proef, een op tijd verreden jachtparcours, stond TeamNL tweede.