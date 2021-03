Sprinter Van Gool gediskwalificeerd op EK: ‘Dit is mijn eigen fout, simpel’

Slechts drie Europeanen waren dit indoorseizoen sneller dan de 22-jarige Van Gool, die dan ook als medaillekandidaat was afgereisd naar Torun. Het liep anders dan gedacht; Van Gool kwam een fractie te vroeg uit het startblok en werd teruggeschoten. De Brabander had aanvankelijk niet door dat hij de valse starter was en prepareerde zich voor een nieuwe start, totdat een jurylid hem duidelijk maakte dat hij de indoorhal moest verlaten. Van Gool beende vervolgens boos en teleurgesteld weg en wilde ook niets zeggen tegen de aanwezige media.

Hij zocht na zijn diskwalificatie op de EK indoor in het Poolse Torun geen excuses. ,,Het was gewoon een valse start, simpel. Mijn reactie was te snel”, zei de 22-jarige sprinter, die een valse start maakt in zijn serie van de 60 meter. Een bittere pil voor de Nederlands kampioen, die twee jaar geleden nog brons won op de EK indoor in Glasgow en dit seizoen met een Nederlands record van 6,58 aantoonde in vorm te zijn. ,,Ik moet de videobeelden nog zien, heb alleen de reactietijd op papier zien staan. Ik bewoog, maar hield wel in. Normaal krijg je daar een gele kaart voor, maar hier gaven ze een valse start. Het was mijn eigen fout en ik zal het moeten accepteren.”