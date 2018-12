‘Spuug in de handen en gaan; dan zit er zeker bloed van hem in mij’

Maura Visser positief over kans op brons

0:39 Maura Visser zag het allemaal niet zo negatief na de dikke nederlaag tegen de Franse handbalsters in de halve finales van het EK. ,,We kunnen brons halen. Daar durfden we vóór het toernooi niet eens over te spreken. Het is allemaal niet zo slecht hoor", zei de routinier van Oranje in de catacomben van de arena in Parijs Bercy.