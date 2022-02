Stephen Curry schiet Team LeBron naar winst All Star-wedstrijd

Hockeyers verslaan Zuid-Afri­ka opnieuw met ruime cijfers

De Nederlandse hockeyers hebben in de Pro League ook hun tweede wedstrijd tegen Zuid-Afrika eenvoudig gewonnen. Het elftal van bondscoach Jeroen Delmee was in Potchefstroom met 6-2 te sterk. Die zege was wel beduidend minder riant dan de 11-1 van dinsdag.

