Sterke comeback Broersen op zevenkamp

De 28-jarige atlete uit Dongen kwam op de prestigieuze wedstrijd in het Oostenrijkse Götzis tot een zeer verdienstelijke 6297 punten. Dat was slechts 3 punten minder dan de limiet voor de WK komend najaar in Doha.

Broersen begon in de zomer van 2017 te sukkelen met blessures. Ze brak de zevenkamp op de WK in Londen af met een hamstringblessure en scheurde in de herfst van dat jaar een kruisband. Deze winter maakte ze haar rentree op de NK meerkamp, maar ook daar brak ze de vijfkamp voortijdig af. Ze scoorde in Götzis goed bij het kogelstoten (14,76 meter), de 60 meter horden (13,53), het verspringen (6,13) en speerwerpen (47,66).

Oosterwegel en Braun