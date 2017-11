Sterren Durant en Curry nemen Warriors bij de hand

De ploeg uit Californië dankte de zestiende zege van het seizoen vooral aan de teruggekeerde sterren Stephen Curry (28 punten) en Kevin Durant (29). Curry was tegen Sacramento Kings aan de kant gebleven met een handblessure, Durant miste zelfs drie duels vanwege enkelklachten.

Durant dwong in LA een verlenging af door in de laatste minuut van de reguliere speeltijd een driepunter raak te gooien. Curry nam de Warriors in de extra periode bij de hand door dertien van de achttien punten te maken.