Strafcornerkanon Mink van der Weerden stopt bij Oranje

Volleybal­lers mogen aan WK meedoen

21 september De Nederlandse volleyballers mogen volgend jaar meedoen aan het WK in Rusland. Oranje heeft van de wereldvolleybalbond FIVB de bevestiging gekregen dat de huidige positie op de wereldranglijst voldoende is voor deelname aan het toernooi dat in de zomer van 2022 in tien Russische steden wordt gehouden (26 augustus - 11 september).