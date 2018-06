Stuntende handballers verslaan EK-finalist Zweden in eerste WK-playoff

Doelman Gerrie Eijlers was met enkele goede reddingen in de eerste helft en aan het begin van de tweede helft heel belangrijk voor de Nederlandse ploeg. ,,Dit is toch de nummer twee van het EK. We hebben vaak respect tegen die jongens. Laten we dat nu eens niet hebben, hadden we afgesproken", zei de 37-jarige doelman bij Ziggo Sport. ,,We hebben heel goed verdedigd en niet opgegeven. Dit hadden we niet verwacht.''