Super Bowl staat voor de deur: waarom je vannacht je wekker niet voor Peking maar voor Los Angeles zet

Aan grote sportwedstrijden deze weken geen gebrek. Terwijl de Olympische Winterspelen volop bezig zijn, vindt komende nacht ook het grootste ééndaagse sportevenement ter wereld plaats. Dit is alles wat je moet weten over de 56ste Super Bowl, de finale van het American Football-kampioenschap, die om 00.30 uur (Nederlandse tijd) begint.

De finalisten

De strijd om de Super Bowl gaat tussen de Los Angeles Rams en de Cincinnati Bengals. Voor de Bengals is het de derde eindstrijd. Het team uit Cincinnati won de Super Bowl nog nooit. De Rams hebben historisch gezien daarin een voordeeltje: de ploeg uit Los Angeles won de meest prestigieuze prijs in de Amerikaanse sport eenmaal, al verloren ze de wedstrijd om de Super Bowl ook drie keer.

De locatie: Het SoFi-stadion

Het duel vindt plaats in het SoFi-stadion in Los Angeles, dat plaats biedt aan 70.000 toeschouwers. Wie erbij wil zijn, moet flink in de buidel tasten. Voor een gemiddeld kaartje ben je al gauw meer dan 4000 euro kwijt. De ervaring leert echter dat elke stoel bezet is, want de Amerikanen zijn dol op ‘hun’ sport.

De plaats van handeling zondagnacht: het SoFi Stadium in Los Angeles, de thuisbasis van de LA Rams.

Het SoFi-stadion is de thuisbasis van de LA Rams. De locatie van de Super Bowl is altijd al jaren van tevoren bekend en het is pas de tweede keer in de geschiedenis dat een finalist in eigen stadion speelt. Voor die andere keer hoeven we niet heel ver terug: vorig jaar wonnen de Tampa Bay Buccaneers, onder aanvoering van de legendarische quarterback Tom Brady, de Super Bowl in het eigen Raymond James Stadium door de Kansas City Chiefs met 31-9 te verslaan.

Super Bowl in Londen?

Tottenham Hotspur wil de Super Bowl naar Londen halen. Volgens mediaberichten wil de club uit de Premier League daarvoor in 2026 het eigen stadion beschikbaar stellen. De organisatie van de wedstrijd zou plannen hebben de oceaan over te steken, zo meldt de Daily Mail. Eerder dan 2026 kan niet, omdat de speelsteden tot en met 2025 al zijn aangewezen. Spurs organiseerde eerder al enkele reguliere wedstrijden uit het American Football in eigen stadion.

Weg naar de finale

Het reguliere American Footbal-seizoen is onderverdeeld in twee competities: de American Football Conference en de National Football Conference. Die twee competities samen vormen de NFL, de National Football League.

De AFC viel ten prooi aan de Cincinnati Bengals, die in een zinderende wedstrijd de Kansas City Chiefs versloegen. De Chiefs, vorig jaar verliezend finalist en twee jaar geleden winnaar van de Super Bowl, waren favoriet en stonden bij rust met 21-3 voor, maar de ploeg uit Cincinnati maakte een memorabele comeback en won alsnog met 27-24.

De LA Rams versloegen in hun ‘conference final’ om de NFC de San Francisco 49ers met 20-17. De 49ers hadden eerder in de play-offs al wel afgerekend met de Green Day Packers, die na het reguliere seizoen bovenaan geëindigd waren in de NFC.

Vince Lombardi

De trofee die de winnaar ontvangt is de Vince Lombardi Trophy. Die is vernoemd naar de legendarische NFL-coach Vince Lombardi, die in totaal vijfmaal kampioen werd. Lombardi won de eerste en tweede editie van de Super Bowl, die in 1966 in het leven werd geroepen. ,,Winnen is een gewoonte’’, was een van zijn vele legendarische uitspraken.

Halftime show

Het jaarlijkse muziekspektakel tijdens de pauze van de 56ste editie van de Super Bowl wordt komende zondag verzorgd door een keur aan artiesten uit de hiphop, Rap en R&B. Tijdens de show van 12 minuten zullen Snoop Dogg, die afgelopen week nog werd beschuldigd van aanranding, Dr Dre, Eminem, Mary J. Blige en Kendrick Lamar te zien en te horen zijn.

Vlnr: Snoop Dogg, Mary J. Blige en Dr. Dre treden alle drie op tijdens de half time show van de Super Bowl.

,,Wij gaan ervoor zorgen dat het één van de beste shows wordt die ooit tijdens de rust van de Super Bowl te zien is geweest”, kondigde Dr. Dre vol zelfvertrouwen aan. ,,We gaan onze professionaliteit op het podium tonen en daarmee zullen we bewijzen hoe geweldig en opwindend wij voor de fans kunnen zijn. Wij hadden al veel eerder hiervoor in aanmerking moeten komen. Wij vertegenwoordigen momenteel het grootste muziekgenre. Het is gek dat het zolang heeft geduurd voordat we deze erkenning hebben gekregen.”

De Super Bowl trekt alleen al in de Verenigde Staten ongeveer 100 miljoen kijkers. Ook wereldwijd is er grote belangstelling voor. Mede daardoor kost een reclamespotje van 30 seconden rondom de halftime show bij zendgemachtigde NBC ongeveer 7 miljoen dollar (ruim 6 miljoen euro).

Primeur beide quarterbacks

De quarterbackpositie is de belangrijkste positie binnen een American Footballteam. Voor de quarterbacks van beide teams wordt dit de eerste Super Bowl. Bij de Cincinnati Bengals is Joe Burrow de quarterback. Het is pas het tweede seizoen dat de pas 25-jarige Burrow in de NFL actief is. Hij is dit seizoen benoemd tot ‘comeback player of the year’, omdat hij na een zware blessure dit seizoen zijn rentree maakte.

Joe Burrow is de quarterback van de Cincinnati Bengals.

Voor de Los Angeles Rams vervult Matthew Stafford de rol van quarterback. De ervaren Stafford loopt al dertien seizoenen mee in de NFL en toch wordt dit pas zijn eerste Super Bowl. Stafford kwam voor dit seizoen twaalf jaar uit voor de Detroit Lions. In die twaalf seizoenen speelde hij evenveel play-off wedstrijden als hij in dit seizoen speelt met zijn huidige werkgever. Voorafgaand aan de Super Bowl welteverstaan. Hij verloor ze alle drie, tot dit seizoen dus alles anders is voor de gelouterde quarterback.

Matthew Stafford is de quarterback van de Los Angeles Rams.

Feestjes

De Super Bowl is één van de grootste sportevenementen van Amerika en dus wordt er rondom de wedstrijd altijd flink uitgepakt. Zo was er dit jaar de afgelopen drie dagen een Super Bowl Music Fest, waarin artiesten als Machine Gun Kelly, Gwen Stefani en Halsey hun opwachting maakten. De afterparty's van de grote sterren staan bekend als feestjes waar je bij moet zijn geweest, maar het kan af en toe ook flink misgaan. Zo raakten vrijdag vier mensen gewond na een schietpartij op de afterparty van Justin Bieber.

Geen Brady

De legendarische quarterback Tom Brady is er dus niet bij. Brady, die de Super Bowl een ongeëvenaarde zeven keer won, maakte onlangs bekend zijn laatste seizoen in de NFL te hebben gespeeld. De 44-jarige quarterback werd met zijn ploeg Tampa Buccaneers, die hij vorig jaar nog de Super Bowl bezorgde, vroegtijdig uitgeschakeld door de LA Rams.

Tom Brady zwaait na dit seizoen af als American Football-speler.