Suzanne Schulting grijpt in Dordrecht ook op 1000 meter naast zege

Usain Bolt baalt: ‘Ik had goud kunnen winnen op de 100 meter in Tokio’

Usain Bolt heeft boude beweringen gedaan in een interview met diverse media bij een bezoek aan Dubai. De 35-jarige Jamaicaan zei dat hij ervan overtuigd is dat hij afgelopen zomer op de Olympische Spelen in Tokio nog de 100 meter had kunnen winnen.

15 november