Svindal wil imposante carrière in stijl afsluiten op WK

Svindal heeft al vijf wereldtitels op zak. Hij stond op vier achtereenvolgende WK's steeds een keer op de hoogste trede van het podium, in 2007 zelfs twee keer (afdaling en reuzenslalom). In 2013 was hij ook de beste op de afdaling. Svindal neemt bij de WK in Zweden afscheid. De tweevoudig olympisch kampioen eindigde woensdag teleurstellend als zestiende op de super-G.



Vanwege de slechte weersvoorspellingen is het wel onzeker of de afdaling zaterdag kan doorgaan. Het zou ook kunnen dat de piste wordt ingekort, omdat de skiërs nog steeds niet het volledige parcours hebben kunnen verkennen. De training van dinsdag werd afgelast en op donderdag konden de mannen slechts op een deel van de piste trainen.