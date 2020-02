Tafeltennisster Eerland dansend op weg naar Tokio

Grol trots na zege in Parijs: ‘Ik hoor nog bij de wereldtop’

9 februari Henk Grol heeft nog maar één doel in zijn judocarrière en dat is in Tokio op zijn vierde Olympische Spelen zijn derde olympische medaille winnen. Dat zei hij na zijn overwinning in de Grand Slam van Parijs in de klasse van de zwaargewichten (boven 100 kilogram).