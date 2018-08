Teamfinale lonkt voor turnsters op EK

Door Marcel Luyckx Het vijftal Sanne Wevers, Céline van Gerner, Vera van Pol, Tisha Volleman en Naomi Visser moet op de openingsdag eerst nog de resultaten in de laatste - sterk bezette - kwalificatiegroep afwachten. Een finaleplaats gloort gezien de tweede plaats in het tussenklassement na de derde startgroep achter België. Er komen in de avonduren nog acht landen in actie in de SSE Hydro van Glasgow, onder meer het zwakker ingeschaalde Hongarije en Zwitserland. Het is voor Nederland voldoende als twee van die acht teams de tanden stuk bijten op de solide score Oranje. Dat was op geen grote fouten te betrappen tijdens de rondgang langs vier toestellen. Individueel zijn er nog goede kansen op een toestelfinale voor Tisha Volleman (voorlopig 1ste op sprong), Sanne Wevers (2de op balk en 4de op brug) en Céline van Gerner (3de op vloer).

Historisch

De Nederlandse vrouwenploeg is eigenlijk aan haar stand verplicht om de teamfinale te halen. Twee jaar geleden tijdens de Olympische Spelen in Rio deden slechts drie Europese turnnaties het beter dan Nederland, dat beslag legde op een historische 7de plaats. Maar dat was met rijzende ster Eythora Thorsdottir in een glansrol, die als enige vier toestellen voor haar rekening nam. De turnster van PAX Haarlemmermeer liep vorige week tijdens de laatste training in eigen land een breukje in de hand op bij een ongelukje op de vloer. Geen EK voor Thorsdottir, die vorig jaar in Cluj nog zilver en brons oogstte in de toestelfinales.