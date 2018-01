Ten Brinke knap tweede in eerste etappe Dakar Rally

Trucker Martin van den Brink heeft de eerste etappe in de Dakar Rally als tweede afgesloten. De 47-jarige Gelderlander moest in zijn Renault 22 seconden toegeven op winnaar Ales Loprais, die de klassementsproef over 31 kilometer door de zandduinen rond de Chileense stad Pisco als snelste aflegde. De Tsjech noteerde in zijn Tatra een tijd van 25 minuten en 15 seconden.

De Rus Edoeard Nikolajev, vorig jaar winnaar van de befaamde woestijnrally door Zuid-Amerika, eindigde in zijn Kamaz als derde op 29 seconden van Loprais. Ton van Genugten (Iveco) werd vierde op 1.11.



Gerard de Rooy, tweevoudig winnaar van 'Dakar', ontbreekt dit jaar. De Brabander geeft de voorkeur aan een rally in Afrika. De Rooy, die tijdens de vorige editie als derde eindigde, baalt ervan dat de organisatie de afgelopen jaren heel wat etappes moest inkorten of zelfs schrappen omdat het in deze periode vaak slecht weer is in Zuid-Amerika. Heel wat andere Nederlandse truckers mijden de Dakar Rally op dezelfde reden dit jaar ook.