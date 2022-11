Teruggekeerde Marit Bouwmeester pakt bronzen medaille op EK zeilen

met video Australi­sche topbasket­bal­ler Humphries komt uit de kast: ‘Ik heb de waarheid lang willen ontkennen’

Voor het eerst in de historie van de Australische basketbalcompetitie NBL is een speler uit de kast gekomen. Het gaat om Isaac Humphries van Melbourne United. De 24-jarige Australiër is de eerste speler die momenteel in een topcompetitie actief is die ervoor uitkomt dat hij homoseksueel is.

16 november